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20 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 20 сентября 2022, 06:02
504
0

ВИДЕО. Эффектно и в стиле Роналду. Макаренко впервые забил за Фехервар

Защитник отличился в кубковом матче с «Керюлети»

20 сентября 2022, 02:39 | Обновлено 20 сентября 2022, 06:02
504
0
ВИДЕО. Эффектно и в стиле Роналду. Макаренко впервые забил за Фехервар
МОЛ Фехервар

31-летний бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко открыл счет свои голам в составе венгерского клуба «Фехервар». Случилось это в гостевом матче команды из Секешфехервара с «Керюлети» в 1/32 финала Кубка Венгрии.

На 88-й минуте Макаренко удался сольный рейд к штрафной соперников по центру поля. Евгений увенчал его отменный точным ударом в левый от себя угол ворот хозяев поля. Забив, украинец отпраздновал гол в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду.

Гол Макаренко установил окончательный результат поединка – 5:2 в пользу «Фехервара».

Евгений Макаренко играет за «види», начиная с предыдущего сезона-2021/2022. В год дебюта он провел за команду в общей сложности 29 матчей. В этом сезоне на счету украинца до игры с «Керюлети» было 3 поединка.

Ранее сообщалось, что в матче аматорского чемпионата Украины вратарь забил гол ударом из своей штрафной.

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Фехервар Евгений Макаренко видео голов и обзор Кубок Венгрии по футболу Керюлети
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Источник Sport.ua
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