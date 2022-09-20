От ворот до ворот. У аматоров вратарь забил гол ударом из своей штрафной

В матче 2-го тура сезона-2022/2023 в группе 1 между командами ФК «Куликов» и коллективом «Луцксантехмонтаж №536» голкипер лучан Станислав Горник стал автором гола на 20-й минуте. Он выбил вперед из своей штрафной мяч, а тот, ударившись о газон, перелетел вратаря команды из Львовской области и оказался в сетке его ворот.

Увлекательный гол дал команде «Луцксантехмонтаж №536» фору, которая сохранялась до 90-й минуты, пока в составе «Куликова» счет не сравнял Мациевский – ничья 1:1.

«Луцксантехмонтаж №536» идет на четвертом месте в таблице группы 1 чемпионата Украины среди аматоров. У ФК «Куликов» третья позиция.