Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Севилье подобрали кандидата взамен Лопетеги
Испания
20 сентября 2022, 02:08 | Обновлено 20 сентября 2022, 02:10
93
0

В Севилье подобрали кандидата взамен Лопетеги

У «нервионцев» возможна тренерская рокировка

20 сентября 2022, 02:08 | Обновлено 20 сентября 2022, 02:10
93
0
В Севилье подобрали кандидата взамен Лопетеги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

В поле зрения руководства «Севильи» находится главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

46-летний аргентинец попал на карандаш боссам «красно-белых», так как они недовольны выступлением команды в текущем сезоне под руководством Хулена Лопетеги. Сообщается, что спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи якобы является поклонником работы аргентинского специалиста.

Гальярдо руководит «Ривер Плейтом» с 2014 года. С командой он становился чемпионом Аргентины, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

«Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после 6 матчей, имея 5 очков.

Ранее стало известно, что «Севилья» собирается побороться за трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика.

По теме:
Испанская Севилья собирается побороться за трансфер Мудрика
Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Диего СИМЕОНЕ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья Хулен Лопетеги Марсело Гальярдо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Футбол | 19 сентября 2022, 15:15 21
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне

РФС жалуются из-за интервью Петракова

Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Футбол | 19 сентября 2022, 18:53 10
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо

Игорь Костюк - самое простое решение клуба

Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Футбол | 19.09.2022, 05:20
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Сергей РЕБРОВ: «Что такое УАФ? Я пока не готов быть функционером»
Футбол | 19.09.2022, 22:59
Сергей РЕБРОВ: «Что такое УАФ? Я пока не готов быть функционером»
Сергей РЕБРОВ: «Что такое УАФ? Я пока не готов быть функционером»
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Футбол | 19.09.2022, 20:25
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Возможно, Головкин сейчас слишком стар»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Возможно, Головкин сейчас слишком стар»
18.09.2022, 11:55
Бокс
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
19.09.2022, 12:55 24
Футбол
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности