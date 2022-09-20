В Севилье подобрали кандидата взамен Лопетеги

В поле зрения руководства «Севильи» находится главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

46-летний аргентинец попал на карандаш боссам «красно-белых», так как они недовольны выступлением команды в текущем сезоне под руководством Хулена Лопетеги. Сообщается, что спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи якобы является поклонником работы аргентинского специалиста.

Гальярдо руководит «Ривер Плейтом» с 2014 года. С командой он становился чемпионом Аргентины, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

«Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после 6 матчей, имея 5 очков.

Ранее стало известно, что «Севилья» собирается побороться за трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика.