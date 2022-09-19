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Испания
19 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:02
455
5

Испанская Севилья собирается побороться за трансфер Мудрика

Вингер донецкого «Шахтера» попал в сферу интересов испанского клуба

19 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:02
455
5
Испанская Севилья собирается побороться за трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Испанский топ-клуб проявляет серьезный интерес к 21-летнему вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.

Хавбека сборной Украины во время зимнего трансферного окна хочет подписать испанская «Севилья»., занявшая 4-е место в прошлом сезоне Ла Лиги и выступающая в Лиге чемпионов.

Борьбу за трансфер украинца ведут также английские «Ливерпуль» и «Арсенал». Однако в «Шахтере» не собираются отпускать талантливого футболиста менее чем за 50 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английских клубов «Брентфорд», «Ньюкасл», «Эвертон», а также немецкого «Байера».

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также 2 поединка Лиги чемпионов, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник Calciomercato
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Комментарии 5
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Хутин Пуйло
Напишите просто: Карпаты Львов не собираются бороться за Мудрика. Все остальные клубы мира уже готовят  предложение.... Мне кажется ахмет ринатыч уже потратил нормальный процент от его стоимости на то, чтобы распиарить будущего обладателя ЗМ
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