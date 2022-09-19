Испанская Севилья собирается побороться за трансфер Мудрика

Испанский топ-клуб проявляет серьезный интерес к 21-летнему вингеру донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.

Хавбека сборной Украины во время зимнего трансферного окна хочет подписать испанская «Севилья»., занявшая 4-е место в прошлом сезоне Ла Лиги и выступающая в Лиге чемпионов.

Борьбу за трансфер украинца ведут также английские «Ливерпуль» и «Арсенал». Однако в «Шахтере» не собираются отпускать талантливого футболиста менее чем за 50 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английских клубов «Брентфорд», «Ньюкасл», «Эвертон», а также немецкого «Байера».

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также 2 поединка Лиги чемпионов, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.