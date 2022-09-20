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Англия
20 сентября 2022, 01:18 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:31
105
0

Холанд имеет неповторимый статус в топ-5 еврочемпионатах этого сезона

Норвежскому нападающему нет равных по результативности

20 сентября 2022, 01:18 | Обновлено 20 сентября 2022, 01:31
105
0
Холанд имеет неповторимый статус в топ-5 еврочемпионатах этого сезона

22-летний Эрлинг Холанд, который, как известно, появился на свет в английском Лидсе, ударно покоряет английскую Премьеру-лигу после летнего перехода в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец на данный момент имеет в активе 11 голов в АПЛ текущего сезона.

Холанд является единственным футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов, сумевшим отметиться 10 и более голами в нынешней кампании.

Второе месте в реестре голеадоров занимает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — у него восемь голов. Третьим идет Неймар из «ПСЖ», у которого также восемь голов, но более худшие, чем у поляка, дополнительные показатели, берущиеся в расчет составителями рейтинга.

Топ-10 лучших бомбардиров пяти ведущих еврочемпионатов:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов
  2. Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов
  3. Неймар («ПСЖ») — 8 голов
  4. Мбаппе («ПСЖ») — 7 голов
  5. Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов
  6. Шеральдо Бекер («Унион» Берлин) — 6 голов
  7. Марко Арнаутович («Болонья») — 6 голов
  8. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 6 голов
  9. Александр Митрович («Фулхэм») — 6 голов
  10. Теремас Моффи («Лорьян») — 6 голов

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд добился в АПЛ исторического рекорда.

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