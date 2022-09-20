Холанд имеет неповторимый статус в топ-5 еврочемпионатах этого сезона

22-летний Эрлинг Холанд, который, как известно, появился на свет в английском Лидсе, ударно покоряет английскую Премьеру-лигу после летнего перехода в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец на данный момент имеет в активе 11 голов в АПЛ текущего сезона.

Холанд является единственным футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов, сумевшим отметиться 10 и более голами в нынешней кампании.

Второе месте в реестре голеадоров занимает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — у него восемь голов. Третьим идет Неймар из «ПСЖ», у которого также восемь голов, но более худшие, чем у поляка, дополнительные показатели, берущиеся в расчет составителями рейтинга.

Топ-10 лучших бомбардиров пяти ведущих еврочемпионатов:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов Неймар («ПСЖ») — 8 голов Мбаппе («ПСЖ») — 7 голов Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов Шеральдо Бекер («Унион» Берлин) — 6 голов Марко Арнаутович («Болонья») — 6 голов Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 6 голов Александр Митрович («Фулхэм») — 6 голов Теремас Моффи («Лорьян») — 6 голов

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд добился в АПЛ исторического рекорда.