По воле Мбаппе. Федерация Франции пересмотрит имиджевые права игроков
Чиновники готовы к диалогу
Федерация футбола Франции (ФФФ) выпустили специальный релиз после того, как нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался участвовать в командной фотосессии. Напомним, виной тому стало несогласие форварда с имеющимися условиями использования имиджевых прав футболистов национальной команды.
«Федерация футбола Франции после продолжительных обсуждений в присутствии руководителей сборной Франции, президента, главного тренера и менеджера по маркетингу обязуется в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение о правах на изображение», — говорится в заявлении ФФФ, которое обнародовано пресс-службой организации.
Напомним, французская сборная сейчас ведет подготовку к матчам Лиги наций с командами Австрии (22 сентября дома) и Дании (25 сентября на выезде).
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