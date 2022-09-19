Мбаппе едва не сорвал фотосессию сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии французской сборной, которая запланирована на вторник, 20 сентября. Его решение стало следствием имеющего место конфликта из-за разногласий в вопросе использования имиджевых прав футболистов национальной команды.

Мбаппе недоволен тем, что Федерация футбола Франции (ФФФ) использует его имя для рекламы спонсоров, с которыми у него нет личного контрактов. Ему не нравятся отдельные бренды, с которыми сотрудничает сборная. В частности, речь о компании Coca-Cola, чей бренд, по мнению Мбаппе, далек от здорового образа жизни.

Отказ Мбаппе, сообщается, поставил под сомнение проведение всего мероприятия, но в ФФФ все же решили, ничего в планах из-за нападающего не менять. Мероприятие состоится.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе лишил своего одноклубника Лионеля Месси титула самого высокооплачиваемого игрока планеты.