Мбаппе едва не сорвал фотосессию сборной Франции
У нападающего разногласия с национальной федерацией
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии французской сборной, которая запланирована на вторник, 20 сентября. Его решение стало следствием имеющего место конфликта из-за разногласий в вопросе использования имиджевых прав футболистов национальной команды.
Мбаппе недоволен тем, что Федерация футбола Франции (ФФФ) использует его имя для рекламы спонсоров, с которыми у него нет личного контрактов. Ему не нравятся отдельные бренды, с которыми сотрудничает сборная. В частности, речь о компании Coca-Cola, чей бренд, по мнению Мбаппе, далек от здорового образа жизни.
Отказ Мбаппе, сообщается, поставил под сомнение проведение всего мероприятия, но в ФФФ все же решили, ничего в планах из-за нападающего не менять. Мероприятие состоится.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе лишил своего одноклубника Лионеля Месси титула самого высокооплачиваемого игрока планеты.
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