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Франция
19 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:56
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Мбаппе едва не сорвал фотосессию сборной Франции

У нападающего разногласия с национальной федерацией

19 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 19 сентября 2022, 22:56
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Мбаппе едва не сорвал фотосессию сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии французской сборной, которая запланирована на вторник, 20 сентября. Его решение стало следствием имеющего место конфликта из-за разногласий в вопросе использования имиджевых прав футболистов национальной команды.

Мбаппе недоволен тем, что Федерация футбола Франции (ФФФ) использует его имя для рекламы спонсоров, с которыми у него нет личного контрактов. Ему не нравятся отдельные бренды, с которыми сотрудничает сборная. В частности, речь о компании Coca-Cola, чей бренд, по мнению Мбаппе, далек от здорового образа жизни.

Отказ Мбаппе, сообщается, поставил под сомнение проведение всего мероприятия, но в ФФФ все же решили, ничего в планах из-за нападающего не менять. Мероприятие состоится.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе лишил своего одноклубника Лионеля Месси титула самого высокооплачиваемого игрока планеты.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
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Источник Get French Football News
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