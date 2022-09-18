Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока

Обладателем титула самого высокооплачиваемого игрока мира стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В сезоне-2022/2023 он заработает 125 млн долларов в общей сложности. 105 млн – это его заработная плата, а 20 млн – доходы от рекламы.

Вторым среди футбольных богачей значится португалец Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» - 113 млн долларов (53 млн + 60 млн).

Замыкает тройку лидеров ранее самый высокооплачиваемый в мире Лионель Месси из «ПСЖ». Его суммарный доход должен составить 110 млн долларов (62 млн + 48 млн).

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе может покинуть парижский «ПСЖ» уже летом 2024-го, а не в 2025 году, как считалось до этого.