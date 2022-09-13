Мбаппе сможет покинуть ПСЖ в 2024 году

Авторитетное французское издание L’Equipe узнало важную деталь нового контракта нападающего Килиана Мбаппе с ПСЖ.

Парижский клуб в мае объявил о продлении контракта с футболистом до 30 июня 2025 года.

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Однако, по данным источника, Мбаппе фактически подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на год только при его согласии.

Таким образом, 23-летний футболист по окончании сезона-2023/24 сможет покинуть парижский клуб.

Напомним, что Мбаппе в течение несколько лет пытается подписать «Реал».