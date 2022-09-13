Франция13 сентября 2022, 09:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 10:09
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Мбаппе сможет покинуть ПСЖ в 2024 году
У Килиана будет возможность воспользоваться условиями нового контракта
13 сентября 2022, 09:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 10:09
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Авторитетное французское издание L’Equipe узнало важную деталь нового контракта нападающего Килиана Мбаппе с ПСЖ.
Парижский клуб в мае объявил о продлении контракта с футболистом до 30 июня 2025 года.
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Однако, по данным источника, Мбаппе фактически подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на год только при его согласии.
Таким образом, 23-летний футболист по окончании сезона-2023/24 сможет покинуть парижский клуб.
Напомним, что Мбаппе в течение несколько лет пытается подписать «Реал».
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