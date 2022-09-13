Конфликт Неймара с Мбаппе не утратил свою актуальность
Отношения между форвардами остаются натянутыми
Бразилец Неймар до сих пор испытывает разочарование в отношении партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как утверждает источник информации, в перспективе это может сказаться негативно на настроении в раздевалке парижского коллектива.
Мбаппе был разочарован тем, что в команде растет влияние Неймара. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чрезмерно эгоистичен на поле, а также за его пределами. Имеющееся негодование Неймара выплеснулось во время недавнего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. При уже итоговом счете 2:1 в пользу французов Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара, а пробил по воротам туринцев сам.
Сообщается, что в настоящий момент оба нападающих прислушиваются к наставнику команды Кристофу Галтье, который буквально приказал им вести себя дружелюбно на публике.
Ранее о звездных игроках своей команды высказался главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.
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