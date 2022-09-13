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Франция
13 сентября 2022, 04:28 | Обновлено 13 сентября 2022, 04:40
211
0

Конфликт Неймара с Мбаппе не утратил свою актуальность

Отношения между форвардами остаются натянутыми

13 сентября 2022, 04:28 | Обновлено 13 сентября 2022, 04:40
211
0
Конфликт Неймара с Мбаппе не утратил свою актуальность
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилец Неймар до сих пор испытывает разочарование в отношении партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как утверждает источник информации, в перспективе это может сказаться негативно на настроении в раздевалке парижского коллектива.

Мбаппе был разочарован тем, что в команде растет влияние Неймара. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чрезмерно эгоистичен на поле, а также за его пределами. Имеющееся негодование Неймара выплеснулось во время недавнего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. При уже итоговом счете 2:1 в пользу французов Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара, а пробил по воротам туринцев сам.

Сообщается, что в настоящий момент оба нападающих прислушиваются к наставнику команды Кристофу Галтье, который буквально приказал им вести себя дружелюбно на публике.

Ранее о звездных игроках своей команды высказался главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар Лига 1
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Источник Goal.com
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