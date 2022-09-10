Кристоф ГАЛТЬЕ: «Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье вспомнил недавний конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе:

«Отношения между Неймаром и Килианом очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке.

То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними».