Франция10 сентября 2022, 15:10 |
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие»
Наставник «ПСЖ» - о звездах своей команды
10 сентября 2022, 15:10 |
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье вспомнил недавний конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе:
«Отношения между Неймаром и Килианом очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке.
То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними».
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