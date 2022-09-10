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  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие»
Франция
10 сентября 2022, 15:10 |
179
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие»

Наставник «ПСЖ» - о звездах своей команды

10 сентября 2022, 15:10 |
179
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье вспомнил недавний конфликт между Неймаром и Килианом Мбаппе:

«Отношения между Неймаром и Килианом очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке.

То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними».

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Источник El Mundo Deportivo
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