Оливер КАН: «Бавария верит в Нагельсманна»
У тренера имеется вотум доверия
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан дал оценку разговорам о том, что клуб вскоре может уволить главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. По признанию топ-менеджера, мюнхенцы не в восторге от результатов команды, но спешить с выводами не намерены.
«Мы не ведем переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсманна. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, сейчас все мы пребываем в плохом настроении. Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», — рассказал Кан.
«Бавария» в четырех последних встречах немецкой Бундеслиги не одержала ни одной победы при трех ничьих и поражении от «Аугсбурга» (0:1) в последнем на сегодня туре чемпионата. В таблице Бундеслиги мюнхенцы пятые с 12 очками. Лидирует «Унион Берлин», у которого 17 пунктов.
30 сентября после паузы на матчи сборных «Бавария» примет на своем поле «Байер».
Ранее сообщалось, что во главе «Баварии» Нагельсманна может заменить Томас Тухель.
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