Сергей РЕБРОВ: «Меня спросили, нужен ли мне Ярмоленко? Конечно!»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал про о переходе украинского форварда Андрея Ярмоленко в клуб из Эмиратов:

– Здесь, в ОАЭ, такой чемпионат, первый месяц, что играть при жаре +41...42 градусов не так просто. Ярмоленко приехал сюда. Он старается, я вижу, как он работает на тренировках. У него пробег больше, чем у любого другого футболиста. Но климат очень мешает, в сентябре очень жарко.

– Как вообще проходила коммуникация по переходу Ярмоленко в «Аль-Айн»?

– Да какая коммуникация. Меня спросили: тебе нужен футболист Ярмоленко? Я ответил: конечно! Просто были кандидаты на позицию, но первым кандидатом для меня был Андрей. Я знаю его способности, возможности, потенциал. Хотя последние несколько лет он не имел достаточной игровой практики. Уверен, что он адаптируется и проявит себя здесь.

– Не рано ли Ярмоленко отправился в ОАЭ?

– Это нужно не у меня спрашивать. Нужно понимать, какие предложения у Андрея были в Европе, были ли они вообще. Сумма контракта не стоит для него на первом месте. Я думаю, он шел не в Эмираты, а шел ко мне, потому что он знает мои принципы работы. Ему интересно работать со мной. Возможно, поэтому он выбрал этот вариант. Я абсолютно не разочаровался, вижу в нем перспективу и будущее в этой команде. В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но Андрей об этом ничего не рассказывал. Из вариантов, которые были, выбирать только ему и его семье.