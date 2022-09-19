Сергей РЕБРОВ: «Что такое УАФ? Я пока не готов быть функционером»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров ответил на вопрос по поводу возможности того, что он станет главой Украинской ассоциации футбола.

– Если бы вам предложили возглавить УАФ, вы бы согласились? Поступали ли такие предложения?

– УАФ – это что?

- Это Украинская ассоциация футбола.

– А-а. Ну, я думаю, что пока не готов быть функционером. Мне нравится моя работа, мне нравится работать тренером, работать с футболистами.

Если мне скажут, что мне нужно там работать, что я нужен нашей стране в этой должности, то, конечно, я подумаю. Смотря кто об этом скажет. Но сейчас мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И я думаю, что я более полезен нашей стране тем, чем я занимаюсь сейчас.