Сергей РЕБРОВ: «Что такое УАФ? Я пока не готов быть функционером»
Наставник «Аль-Айна» отметил, что ему нравится работать тренером
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров ответил на вопрос по поводу возможности того, что он станет главой Украинской ассоциации футбола.
– Если бы вам предложили возглавить УАФ, вы бы согласились? Поступали ли такие предложения?
– УАФ – это что?
- Это Украинская ассоциация футбола.
– А-а. Ну, я думаю, что пока не готов быть функционером. Мне нравится моя работа, мне нравится работать тренером, работать с футболистами.
Если мне скажут, что мне нужно там работать, что я нужен нашей стране в этой должности, то, конечно, я подумаю. Смотря кто об этом скажет. Но сейчас мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И я думаю, что я более полезен нашей стране тем, чем я занимаюсь сейчас.
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