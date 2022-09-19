ВАЦКО – про установку Вирта: «В раздевалке без крика, критики, мата нельзя»

Футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал скандальную историю с установкой главного тренера «Вереса» Юрия Вирта, который советовал защитниками бить по ногам форварда «Днепра-1» Артема Довбика:

«История такая. Это запись разговора в раздевалке. А как Вирт должен был сказать в раздевалке своим футболистам, когда их возят рылом всю игру? «Уважаемые центральные защитники, я проявляю глубокую обеспокоенность действиями Артема Довбика в нашей штрафной. Пожалуйста, предпримите какие-либо меры, чтобы это не повторилось»?

Это футбол, это раздевалка мужской футбольной команды. Там без крика, критики и крепкого слова никак. Так не бывает. Это нормально, когда там так матом гнут, что уши заворачиваются. Там нормально, когда от эмоций искры летят. Это нормально.

Кто этого не знает, не понимает, не воспринимает и теряет сознание от критики, тот не попадает в эту раздевалку мужской футбольной команды. Его с футболом связывает только рукоблудство с джойстиком на PlayStation. Или строчить комментарии за клавиатурой: «Ай-ай-ай, какой невоспитанный мужлан этот Вирт».