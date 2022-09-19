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  4. ВАЦКО – про установку Вирта: «В раздевалке без крика, критики, мата нельзя»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 21:54
681
7

ВАЦКО – про установку Вирта: «В раздевалке без крика, критики, мата нельзя»

Футбольный комментатор прокомментировал скандальную историю

19 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 21:54
681
7
ВАЦКО – про установку Вирта: «В раздевалке без крика, критики, мата нельзя»
Вацко LIVE. Виктор Вацко

Футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал скандальную историю с установкой главного тренера «Вереса» Юрия Вирта, который советовал защитниками бить по ногам форварда «Днепра-1» Артема Довбика:

«История такая. Это запись разговора в раздевалке. А как Вирт должен был сказать в раздевалке своим футболистам, когда их возят рылом всю игру? «Уважаемые центральные защитники, я проявляю глубокую обеспокоенность действиями Артема Довбика в нашей штрафной. Пожалуйста, предпримите какие-либо меры, чтобы это не повторилось»?

Это футбол, это раздевалка мужской футбольной команды. Там без крика, критики и крепкого слова никак. Так не бывает. Это нормально, когда там так матом гнут, что уши заворачиваются. Там нормально, когда от эмоций искры летят. Это нормально.

Кто этого не знает, не понимает, не воспринимает и теряет сознание от критики, тот не попадает в эту раздевалку мужской футбольной команды. Его с футболом связывает только рукоблудство с джойстиком на PlayStation. Или строчить комментарии за клавиатурой: «Ай-ай-ай, какой невоспитанный мужлан этот Вирт».

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Источник Вацко Live
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Комментарии 7
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Gregory Dnipro
жаль Витя этот комент не увидит , но все же ! тут же дело не в том что были маты крики и все вот это ! дело в том что тренер НАПРЯМУЮ дает установку своим защитникам ФИЗИЧЕСКИ ломать напа соперника ! Да , Витя , Вирт мог сказать : "Б***ть вы че как телки с этим Довбиком танцуете , играйте с**ка плотнее , жестче , не давайте ему перднуть свободно на поле , а вы как целки на первом свидании мнетесь около него ! " А не вот это ЛОМАЙТЕ ЕМУ С*КА НОГИ , П****СУ !!! 
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+5
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Gargantua
глупость написал Вацко
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+4
Nick.Grabowski
Важко навіть уявити щоб Анчелотті, Флік, Зідан чи Клопп щось подібне говорили в роздягальні. Там просто прірва в рівні розвитку людини. 
Загалом матюччя та нецерзурна говірка в українському футболі (політиці, бізнесі) існують тому, що футболом де-факто керують колишні (а можливо діючі) бандюки та гопніки.
Вони так спілкуються в побуті зі своїми підлеглими та обслугою. А відповідно такий стиль спілкування дозволяється їх лакеям, який ті в свою чергу спускають нижче. 
Хоча більшість людей (через брак освіти та її поверхневість) навіть не знає походження та значення матерних слів, які вживає. 
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+3
Remark
Так пусть Вирт тогда даст каждому игроку по автомату, а те пусть перестреляют оппонентов. Чё ж тут мелочится!? 
Тут же дело не в матах и общении на повышенных тонах, а в том что тренер ДАЕТ УСТАНОВКУ ломать (колечить) соперника. 
Витя по ходу ещё в мечтах о рыбалке, не проснулся.
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+2
Mishka_Tayson
Чомусь я навіть не здивований - вацко - таке вацко...
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+1
Макс Максов
Ну спеціально травмувати гравця збірної, перед матчами національної команди (та взагалі, навіть гравця 2 ліги)... Бо твої захисники дерев'яні, ну така собі установка! Тут більше питання до Вірта, чому він їх так слабо підготував до Довбика?!
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0
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