ВАЦКО – про установку Вирта: «В раздевалке без крика, критики, мата нельзя»
Футбольный комментатор прокомментировал скандальную историю
Футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал скандальную историю с установкой главного тренера «Вереса» Юрия Вирта, который советовал защитниками бить по ногам форварда «Днепра-1» Артема Довбика:
«История такая. Это запись разговора в раздевалке. А как Вирт должен был сказать в раздевалке своим футболистам, когда их возят рылом всю игру? «Уважаемые центральные защитники, я проявляю глубокую обеспокоенность действиями Артема Довбика в нашей штрафной. Пожалуйста, предпримите какие-либо меры, чтобы это не повторилось»?
Это футбол, это раздевалка мужской футбольной команды. Там без крика, критики и крепкого слова никак. Так не бывает. Это нормально, когда там так матом гнут, что уши заворачиваются. Там нормально, когда от эмоций искры летят. Это нормально.
Кто этого не знает, не понимает, не воспринимает и теряет сознание от критики, тот не попадает в эту раздевалку мужской футбольной команды. Его с футболом связывает только рукоблудство с джойстиком на PlayStation. Или строчить комментарии за клавиатурой: «Ай-ай-ай, какой невоспитанный мужлан этот Вирт».
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Турнир проходил с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы
Загалом матюччя та нецерзурна говірка в українському футболі (політиці, бізнесі) існують тому, що футболом де-факто керують колишні (а можливо діючі) бандюки та гопніки.
Вони так спілкуються в побуті зі своїми підлеглими та обслугою. А відповідно такий стиль спілкування дозволяється їх лакеям, який ті в свою чергу спускають нижче.
Хоча більшість людей (через брак освіти та її поверхневість) навіть не знає походження та значення матерних слів, які вживає.
Тут же дело не в матах и общении на повышенных тонах, а в том что тренер ДАЕТ УСТАНОВКУ ломать (колечить) соперника.
Витя по ходу ещё в мечтах о рыбалке, не проснулся.