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  4. Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 06:01
573
0

Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»

Наставник «Вереса» не контролировал эмоций после поражения «Днепру-1»

19 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 19 сентября 2022, 06:01
573
0
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт жестко поговорил с подопечными в раздевалке после поражения от «Днепра-1» (0:2) в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

«Результат отрицательный. Игра тоже была, мягко говоря… Так, как мы работаем с мячом, нам будет тяжело на что-то рассчитывать в будущем. Просто катастрофа. Мы не набрали 3-4 передачи подряд, у нас практически все брак.

Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники. Я бы, честно, этого, б****ь, Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось. А вы, б****ь, двое отлетаете от него, б****ь. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес», - сказал Вирт.

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Источник Трендец
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