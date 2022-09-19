Коуч сорок дает добро. Еще один клуб АПЛ задумался о подписании Мудрика

Английский «Ньюкасл» нацелился на подписание вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, и главный тренер клуба Эдди Хау дал зеленый свет на этот трансфер.

В прошлом месяце «Брентфорду» было отказано в предложении на 26 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего форварда. И пресса теперь говорит о возможном переходе Мудрика в «Арсенал».

«Ньюкасл» искал еще одного нападающего до закрытия трансферного окна, но не смог оформить свои главные трансферные цели после подписания рекордного для клуба шведского форварда Александера Исака.

Наставник «сорок» Эдди Хау собирается пересмотреть ситуацию в январе, поскольку он надеется добавить в ростер еще одного нападающего.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также 2 поединка Лиги чемпионов, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.