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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 19:32 |
545
1

Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»

Журналист считает, что именно Сергея пригласят тренировать киевский клуб

19 сентября 2022, 19:32 |
545
1
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»
Instagram. Сергей Ребров

Журналист Игорь Цыганык поделился мыслями о новом тренере «Динамо», если Мирча Луческу покинет клуб по окончанию сезона:

«Думаю, что Сергей Ребров является главным приоритетом в будущем «Динамо». Если говорить о том, что Луческу в конце сезона уйдет, а у Реброва в это время уже заканчивается контракт с «Аль-Айн», то, думаю, киевляне сделает все возможное, чтобы пригласить Реброва на должность главного тренера.

Скорее всего, это будет правильно. Примет ли Ребров это предложение, это уже другой вопрос, потому что у тренера могут быть и свои требования», – сказал Цыганык.

Ранее Цыганык также сообщил, что руководство «Динамо» пока что не планирует увольнять Луческу.

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Игорь Цыганык Мирча Луческу Динамо Киев Сергей Ребров
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Источник Динамомания
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