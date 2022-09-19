Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо сделает все возможное, чтоб пригласить Реброва»

Журналист Игорь Цыганык поделился мыслями о новом тренере «Динамо», если Мирча Луческу покинет клуб по окончанию сезона:

«Думаю, что Сергей Ребров является главным приоритетом в будущем «Динамо». Если говорить о том, что Луческу в конце сезона уйдет, а у Реброва в это время уже заканчивается контракт с «Аль-Айн», то, думаю, киевляне сделает все возможное, чтобы пригласить Реброва на должность главного тренера.

Скорее всего, это будет правильно. Примет ли Ребров это предложение, это уже другой вопрос, потому что у тренера могут быть и свои требования», – сказал Цыганык.

Ранее Цыганык также сообщил, что руководство «Динамо» пока что не планирует увольнять Луческу.