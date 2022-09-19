Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 19:06 |
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Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Игорь Цыганык утверждает, что руководство не намерено увольнять главного тренера киевлян
19 сентября 2022, 19:06 |
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Журналист Игорь Цыганык заявил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не покинет команду до конца нынешнего сезона.
Утверждается, что подобного в планах наставника и руководства клуба сейчас нет. Луческу по-прежнему пользуется полным доверием президента клуба Игоря Суркиса.
«После паузы на матчи сборной вы увидите совсем другое «Динамо», – сказал Цыганык в программе «Цыганык LIVE».
Ранее журналист также заявил, что Динамо не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна.
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Комментарии 4
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...хіба що якесь чергове "динамівське серце" по 3-му кругу....
Сезон вже провалений, який поважаючий себе тренер прийде йому на заміну ?...
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Зря
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