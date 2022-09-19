Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона

Журналист Игорь Цыганык заявил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не покинет команду до конца нынешнего сезона.

Утверждается, что подобного в планах наставника и руководства клуба сейчас нет. Луческу по-прежнему пользуется полным доверием президента клуба Игоря Суркиса.

«После паузы на матчи сборной вы увидите совсем другое «Динамо», – сказал Цыганык в программе «Цыганык LIVE».

Ранее журналист также заявил, что Динамо не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна.