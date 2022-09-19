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  4. Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 19:06 |
690
4

Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона

Игорь Цыганык утверждает, что руководство не намерено увольнять главного тренера киевлян

19 сентября 2022, 19:06 |
690
4
Источник: Луческу не покинет Динамо до конца сезона
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык заявил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не покинет команду до конца нынешнего сезона.

Утверждается, что подобного в планах наставника и руководства клуба сейчас нет. Луческу по-прежнему пользуется полным доверием президента клуба Игоря Суркиса.

«После паузы на матчи сборной вы увидите совсем другое «Динамо», – сказал Цыганык в программе «Цыганык LIVE».

Ранее журналист также заявил, что Динамо не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис
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Источник Динамомания
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ALKOSruLKA
...хіба що якесь чергове "динамівське серце" по 3-му кругу....
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ALKOSruLKA
Сезон вже провалений, який поважаючий себе тренер прийде йому на заміну ?...
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Calm
Зря
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