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  4. Комментатором матчей сборной Украины может стать Босянок
Лига наций
19 сентября 2022, 18:10 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:14
817
4

Комментатором матчей сборной Украины может стать Босянок

Виктор Вацко не знает, удалось ли договориться

19 сентября 2022, 18:10 | Обновлено 19 сентября 2022, 18:14
817
4
Комментатором матчей сборной Украины может стать Босянок
dynamo.kiev.ua

Комментатор Виктор Вацко, который последнее время работал на матчах сборной Украины, заявил, что комментатором ближайших трех игр национальной команды может стать Денис Босянок.

Но для этого нужно отпроситься из ВСУ, где Босянок проходит службу.

«Меня не приглашали. Но я слышал, что предложили комментировать Денису Босянку. Не знаю, удалось ли договориться, но надеюсь, что Денису удастся отпроситься из ВСУ и порадовать нас своим комментарием».

«Хочу Дена услышать», - сказал Вацко.

Ранее Вацко комментировал сборную Украины на телеканалах Футбол. После закрытия каналов матчи Лиги наций покажет ICTV.

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Лига наций Денис Босянок Виктор Вацко сборная Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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Комментарии 4
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pricolist
Ще б Джулая і казка просто 
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+6
Андрій Мартинюк
Джулай/Босянок топ!!!
Ответить
+5
Octopus
Вернем нам наш 2002-й! 
Ответить
+4
Ἡλίας
Арестовича в студию
Ответить
0
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