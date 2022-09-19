Комментатором матчей сборной Украины может стать Босянок

Комментатор Виктор Вацко, который последнее время работал на матчах сборной Украины, заявил, что комментатором ближайших трех игр национальной команды может стать Денис Босянок.

Но для этого нужно отпроситься из ВСУ, где Босянок проходит службу.

«Меня не приглашали. Но я слышал, что предложили комментировать Денису Босянку. Не знаю, удалось ли договориться, но надеюсь, что Денису удастся отпроситься из ВСУ и порадовать нас своим комментарием».

«Хочу Дена услышать», - сказал Вацко.

Ранее Вацко комментировал сборную Украины на телеканалах Футбол. После закрытия каналов матчи Лиги наций покажет ICTV.