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Лига наций
16 сентября 2022, 18:31 |
797
4

Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне

Конец сентября будет насыщенным для национальной и молодежной сборной Украины

16 сентября 2022, 18:31 |
797
4
Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, была достигнута договоренность о том, что три матча сборной Украины в Лиге наций покажет канал ICTV.

Ранее сборную в основном показывали на ТК Футбол, но после прекращения вещания этих каналов ситуация с матчами национальной команды зависла в воздухе.

ICTV пока официально не подтвердил эту информацию. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.

Кроме того, права на два решающих матча плей-офф отбора молодежного Евро-2023 между Украиной и Словакией получит Суспільне.

Игры пройдут 23 и 27 сентября.

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Источник ТаТоТаке
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veter
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avk2307
А так можно? чтобы трансляция была на доступном на ТВ канале? Так же нельзя в чемпионате? Можно только через интернет клубы, а сборную оказывается можно и так .
Оставьте и клубы в порядке, пусть кто хочет тот ретранслирует на ТВ. Всем же лучше....
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