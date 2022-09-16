Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне
Конец сентября будет насыщенным для национальной и молодежной сборной Украины
По информации ТаТоТаке, была достигнута договоренность о том, что три матча сборной Украины в Лиге наций покажет канал ICTV.
Ранее сборную в основном показывали на ТК Футбол, но после прекращения вещания этих каналов ситуация с матчами национальной команды зависла в воздухе.
ICTV пока официально не подтвердил эту информацию. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.
Кроме того, права на два решающих матча плей-офф отбора молодежного Евро-2023 между Украиной и Словакией получит Суспільне.
Игры пройдут 23 и 27 сентября.
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