Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал скандальное видео из раздевалки команды, на котором выразил недовольство тем, что его игроки действовали недостаточно жестко против Артема Довбика:

«Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечаю, что эти слова не были сказаны до матча или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.

Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта «Трендец», снимающая сериал «Футболист». Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку «Верес» не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.

На следующий день, как появилось в интернете видео «Футболиста», я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли друг друга. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.

Пожелал Артему яркой и результативной игры за «Днепр-1» и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку.

Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважить друг друга».