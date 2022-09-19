Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Тренер «Вереса» прокомментировал скандальное видео
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал скандальное видео из раздевалки команды, на котором выразил недовольство тем, что его игроки действовали недостаточно жестко против Артема Довбика:
«Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечаю, что эти слова не были сказаны до матча или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.
Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта «Трендец», снимающая сериал «Футболист». Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку «Верес» не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.
На следующий день, как появилось в интернете видео «Футболиста», я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли друг друга. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.
Пожелал Артему яркой и результативной игры за «Днепр-1» и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку.
Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважить друг друга».
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