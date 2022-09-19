Ливерпуль и Тоттенхэм. Сложный старт Де Дзерби в новой команде
Как справится новый тренер?
В воскресенье клуб АПЛ «Брайтон» объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером - наставник подписал контракт на 4 года.
Из-за похорон королевы Елизаветы II официальная презентация итальянского специалиста отложена на вторник.
А после паузы на матчи сборных экс-тренера «Шахтера» ждет сложный старт в новой команде: в шести первых матчах «Брайтон» успеет сыграть против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси».
Сейчас команда занимает место в топ-4.
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