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  4. Ливерпуль и Тоттенхэм. Сложный старт Де Дзерби в новой команде
Англия
19 сентября 2022, 17:13 |
558
0

Ливерпуль и Тоттенхэм. Сложный старт Де Дзерби в новой команде

Как справится новый тренер?

19 сентября 2022, 17:13 |
558
0
Ливерпуль и Тоттенхэм. Сложный старт Де Дзерби в новой команде
Skysports.com

В воскресенье клуб АПЛ «Брайтон» объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером - наставник подписал контракт на 4 года.

Из-за похорон королевы Елизаветы II официальная презентация итальянского специалиста отложена на вторник.

А после паузы на матчи сборных экс-тренера «Шахтера» ждет сложный старт в новой команде: в шести первых матчах «Брайтон» успеет сыграть против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси».

Сейчас команда занимает место в топ-4.

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Источник Sport.ua
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