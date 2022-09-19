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  4. ВИДЕО. Фанат просит спортдира Арсенала подписать Мудрика
Англия
19 сентября 2022, 16:59 |
858
4

ВИДЕО. Фанат просит спортдира Арсенала подписать Мудрика

К Эду Гаспару обратились с просьбой

19 сентября 2022, 16:59 |
858
4
ВИДЕО. Фанат просит спортдира Арсенала подписать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В последнее время в СМИ много разговоров об интересе лондонского «Арсенала» к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику.

В сети появилось видео, на котором фанат просит спортивного директора «Арсенала» Эду Гаспара подписать Мудрика:

«Эду, украинский парень, Мудрик. Пожалуйста, пожалуйста», - сказал фанат.

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Арсенал Лондон Эду Гаспар Михаил Мудрик видео
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Комментарии 4
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OKs100
У Арсенала нету лишних 90 миллионов, а дешевле, даже за 85 его не продадут, но спокойно отпустят бесплатно, когда закончится контракт.
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Metalist1925
ахмэтаву дуже гроші потрібні. Вже навіть під фаната Абдулазіса Альхусаіна замаскувався
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