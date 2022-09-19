Англия19 сентября 2022, 16:59 |
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ВИДЕО. Фанат просит спортдира Арсенала подписать Мудрика
К Эду Гаспару обратились с просьбой
19 сентября 2022, 16:59 |
858
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В последнее время в СМИ много разговоров об интересе лондонского «Арсенала» к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику.
В сети появилось видео, на котором фанат просит спортивного директора «Арсенала» Эду Гаспара подписать Мудрика:
«Эду, украинский парень, Мудрик. Пожалуйста, пожалуйста», - сказал фанат.
قلت له يجيب مودريك يعيال 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hzhG9wcZ1E— abdulaziz alhussain (@3zozn) September 18, 2022
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Комментарии 4
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У Арсенала нету лишних 90 миллионов, а дешевле, даже за 85 его не продадут, но спокойно отпустят бесплатно, когда закончится контракт.
ахмэтаву дуже гроші потрібні. Вже навіть під фаната Абдулазіса Альхусаіна замаскувався
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