ВИДЕО. Фанат просит спортдира Арсенала подписать Мудрика

В последнее время в СМИ много разговоров об интересе лондонского «Арсенала» к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику.

В сети появилось видео, на котором фанат просит спортивного директора «Арсенала» Эду Гаспара подписать Мудрика:

«Эду, украинский парень, Мудрик. Пожалуйста, пожалуйста», - сказал фанат.