Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 16:33 |
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Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове
А должен был в Ужгороде
19 сентября 2022, 16:33 |
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Официальный сайт харьковского «Металлиста» сообщил, что матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого «Шахтера» пройдет во Львове.
Игра состоится 1 октября в 17:00 по Киеву.
«Металлист» на данный момент идет шестым в УПЛ имея в своем распоряжении 7 очков. «Шахтер», в свою очередь, делит 1-е место с «Колосом» с 10 очками.
Ранее сообщалось, что «Металлист» планирует проводить домашние матчи в Ужгороде.
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