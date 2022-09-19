Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове

Официальный сайт харьковского «Металлиста» сообщил, что матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого «Шахтера» пройдет во Львове.

Игра состоится 1 октября в 17:00 по Киеву.

«Металлист» на данный момент идет шестым в УПЛ имея в своем распоряжении 7 очков. «Шахтер», в свою очередь, делит 1-е место с «Колосом» с 10 очками.

Ранее сообщалось, что «Металлист» планирует проводить домашние матчи в Ужгороде.