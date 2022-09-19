Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 16:33 |
322
0

Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове

А должен был в Ужгороде

19 сентября 2022, 16:33 |
322
0
Домашний матч Металлиста с Шахтером пройдет во Львове
ФК Металлист

Официальный сайт харьковского «Металлиста» сообщил, что матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу против донецкого «Шахтера» пройдет во Львове.

Игра состоится 1 октября в 17:00 по Киеву.

«Металлист» на данный момент идет шестым в УПЛ имея в своем распоряжении 7 очков. «Шахтер», в свою очередь, делит 1-е место с «Колосом» с 10 очками.

Ранее сообщалось, что «Металлист» планирует проводить домашние матчи в Ужгороде.

По теме:
Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучшего тренера и игрока
Рубикон – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КРИВЦОВ: «Очень соскучился по такому большому коммьюнити из украинцев»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Шахтер Донецк Металлист - Шахтер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Футбол | 18 сентября 2022, 20:15 1
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала

Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола

ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
Футбол | 19 сентября 2022, 11:57 10
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг

Украинскому футболисту очень не понравилось увиденное

Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Футбол | 19.09.2022, 09:40
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
Баскетбол | 19.09.2022, 10:20
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
Наши за границей. Фейл Ракицкого, дебют Сыча, ассист Кухаревича
Футбол | 19.09.2022, 15:00
Наши за границей. Фейл Ракицкого, дебют Сыча, ассист Кухаревича
Наши за границей. Фейл Ракицкого, дебют Сыча, ассист Кухаревича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
17.09.2022, 16:32 2
Футбол
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
18.09.2022, 07:55
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 1
Футбол
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности