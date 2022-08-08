Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 21:58 |
1000
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон

Харьковчане будут играть на Закарпатье

08 августа 2022, 21:58 |
1000
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ФК Металлист

«Металлист» официально назвал свой домашний сезон на новый сезон УПЛ. Харьковчане будут тренироваться на Закарпатье и проводить матчи на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

Соответствующие договоренности с Закарпатской областной военной администрацией (ОВА) уже достигнуты. Напомним, новый сезон УПЛ начнется 23 августа.

По теме:
Кривбасс подвел итоги сборов в Закарпатье
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Футбольный аналитик вошел в тренерский штаб Металлиста
Металлист Харьков Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Футбол | 08 августа 2022, 14:59 9
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»

Главный тренер «Шахтера» – о поражении в благотворительном матче

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Футбол | 08 августа 2022, 12:59 22
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»

Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне

Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Футбол | 08.08.2022, 18:32
Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08.08.2022, 09:06
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Бокс | 08.08.2022, 11:47
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
А прилета м а с к а л ь с к о й ракеты они не боятся!?
Ответить
0
veter
Лучше бы в Берегово.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
Экс-чемпион мира: «Если Джошуа не остановит Усика, то проиграет досрочно»
07.08.2022, 11:42 1
Бокс
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
07.08.2022, 11:06 8
Футбол
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
06.08.2022, 20:12 10
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности