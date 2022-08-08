ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон

«Металлист» официально назвал свой домашний сезон на новый сезон УПЛ. Харьковчане будут тренироваться на Закарпатье и проводить матчи на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

Соответствующие договоренности с Закарпатской областной военной администрацией (ОВА) уже достигнуты. Напомним, новый сезон УПЛ начнется 23 августа.