Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА
Президент Украины поговорил с Александром Чеферином
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином:
«Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов», - написал Зеленский.
Ранее россия потребовала от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2022
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