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Лига Европы
19 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:27
8945
13

Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне

РФС жалуются из-за интервью Петракова

19 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:27
8945
13
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Guardian, Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на тренера сборной Украины Александра Петракова и требует его дисквалификации.

Россиянам не понравились комментарии Петракова, которые он последние месяцы давал иностранным СМИ по поводу войны, развязанной россией против Украины.

В россии считают, что тренер своими призывами дискриминирует российских спортсменов, а также оскорбляет российский народ.

В частности, приводится цитата, где Петраков рассказывает о своей готовности еще в марте взять в руки оружие и уничтожать захватчиков, которые пытаются оккупировать Киев.

В УЕФА заявили, что пока что не будут комментировать жалобу от РФС.

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Источник The Guardian
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Комментарии 13
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Станислав Кокра
Країна 404 заговорила про образи і щось вимагають? Іронічно..я їм щиро бажаю пізнати весь тей біль, що відчули всі мешканці України..
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+17
Злий Глобинець
А великий фак кацапи відсмоктати не хочуть?
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+9
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Kain_X_Rain
А шо им еще делать как не скулить,скоро у них много республик будет между собой и поиграют.
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+7
Andrey_1992
я проклинаю всіх тих долбойобіків з росії, хто підтримує війну до 5 коліна!
Ответить
+7
Анатолій Чорнобук
Пишіть скарги в спортлото...
Ответить
+4
Andre Chil
А ху-ху, не хо-хо цим кацапам, горячого смальцю їм за воротник!
Ответить
+4
adidas777
Немиті мокші йдуть накуй!
Ответить
+3
Анатолій Чорнобук
K.E.M. нехай йдуть. Дикунам з тайги не місце серед людеЙ
Ответить
+3
Yanker8888888888
Все просто руцкий военный корабль пошел на ...уй
Ответить
+3
ALKOSruLKA
Як можна образити лайн0 ? каZапи й так 0пущені нижче плінтуса, дикі лапті - що з них взяти?
Ответить
+2
Am
Х7й вам а не футбол, забудьте,терпіли
Ответить
0
Анатолій Чорнобук
Папір гарно розім"яти і повісити в ватерклозеті УЄФА
Може хтось побажає використати за призначенням 
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0
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