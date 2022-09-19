Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
РФС жалуются из-за интервью Петракова
По информации The Guardian, Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на тренера сборной Украины Александра Петракова и требует его дисквалификации.
Россиянам не понравились комментарии Петракова, которые он последние месяцы давал иностранным СМИ по поводу войны, развязанной россией против Украины.
В россии считают, что тренер своими призывами дискриминирует российских спортсменов, а также оскорбляет российский народ.
В частности, приводится цитата, где Петраков рассказывает о своей готовности еще в марте взять в руки оружие и уничтожать захватчиков, которые пытаются оккупировать Киев.
В УЕФА заявили, что пока что не будут комментировать жалобу от РФС.
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