Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Вильярреал
18.09.2022, FT 1 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
61
0

Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

19 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
61
0
Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура испанской Примеры «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Торрес (Севилья).
По теме:
Эвертон – Вест Хэм – 1:0. Видео голов и обзор матча
Лион – ПСЖ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Диего СИМЕОНЕ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»
видео голов и обзор Севилья Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вильярреал - Севилья
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 19 сентября 2022, 02:00 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходил с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Футбол | 19 сентября 2022, 05:20 20
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»

Наставник «Вереса» не контролировал эмоций после поражения «Днепру-1»

Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Футбол | 19.09.2022, 09:40
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Футбол | 19.09.2022, 12:55
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Футбол | 18.09.2022, 20:15
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 13
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
17.09.2022, 23:53
Теннис
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
18.09.2022, 07:55
Бокс
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
18.09.2022, 04:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности