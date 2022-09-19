18.09.2022, FT 1 : 1
Испания19 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
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Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
19 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
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В матче 6-го тура испанской Примеры «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Торрес (Севилья).
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