Экс-игрок Днепра стал ассистентом Ковпака в ЛНЗ

Виталий Комарницкий стал помощником исполняющего обязанности главного тренера ЛНЗ Александра Ковпака.

Комарницкий – вице-чемпион Европы среди юниоров (2000), бронзовый призер чемпионата Украины (2003/04) в составе «Днепра». В качестве футболиста наиболее известен по выступлениям за ФК «Харьков», «Говерлу» и «Гелиос».

До назначения в ЛНЗ работал тренером в клубе Второй лиги ФК «Волчанск».

Напомним, во главе ЛНЗ Ковпак сменил Юрия Бакалова.

После 4-х туров в группе Б Первой лиги ЛНЗ с 7 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. 25 сентября ЛНЗ сыграет против ФК «Чернигов».