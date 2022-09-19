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Украина. Первая лига
19 сентября 2022, 14:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
564
0

Экс-игрок Днепра стал ассистентом Ковпака в ЛНЗ

До назначения в ЛНЗ Виталий Комарницкий работал тренером в ФК «Волчанск»

19 сентября 2022, 14:19 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:46
564
0
Экс-игрок Днепра стал ассистентом Ковпака в ЛНЗ
ФК Ингулец. Виталий Комарницкий

Виталий Комарницкий стал помощником исполняющего обязанности главного тренера ЛНЗ Александра Ковпака.

Комарницкий – вице-чемпион Европы среди юниоров (2000), бронзовый призер чемпионата Украины (2003/04) в составе «Днепра». В качестве футболиста наиболее известен по выступлениям за ФК «Харьков», «Говерлу» и «Гелиос».

До назначения в ЛНЗ работал тренером в клубе Второй лиги ФК «Волчанск».

Напомним, во главе ЛНЗ Ковпак сменил Юрия Бакалова.

После 4-х туров в группе Б Первой лиги ЛНЗ с 7 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. 25 сентября ЛНЗ сыграет против ФК «Чернигов».

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Источник Sportarena
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