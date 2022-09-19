Анатолий ТРУБИН: «Матчи за сборную не бывают неважными»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал приезд в сборную Украины на матчи Лиги наций:

«Сезон только стартовал, поэтому, как я считаю, все должны как можно быстрее набрать кондиции и подойти к матчу против Шотландии. Конечно, очень важно в этом то, что мы испытываем радость, когда приезжаем в расположение сборной.

Мы играем за свою страну, поэтому всегда с положительными эмоциями приезжаем на собрание, именно поэтому на поле, которое за его пределами, царит дружеская атмосфера. Все поддерживают друг друга. Это один из путей к успеху.

Конечно, хотел бы принять участие в игре, однако для этого нужно многое доказывать на тренировках, а тренер решит, кто именно будет играть с первых минут.

Скоро еще и Лунин присоединится к конкуренции за место в стартовом составе, но я исключительно поддерживаю это. Хочу только пожелать скорейшего восстановления Жоре Бущану, потому что тогда конкуренция будет еще больше. Это будет плюсом как для сборной, так и для всех. Я только могу сказать, что матчи за сборную Украины не бывают неважными, потому будем играть только на победу».