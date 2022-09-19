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Лига Европы
19 сентября 2022, 14:16 |
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Анатолий ТРУБИН: «Матчи за сборную не бывают неважными»

Голкипер «Шахтера» – об атмосфере в сборной Украины

19 сентября 2022, 14:16 |
80
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Анатолий ТРУБИН: «Матчи за сборную не бывают неважными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал приезд в сборную Украины на матчи Лиги наций:

«Сезон только стартовал, поэтому, как я считаю, все должны как можно быстрее набрать кондиции и подойти к матчу против Шотландии. Конечно, очень важно в этом то, что мы испытываем радость, когда приезжаем в расположение сборной.

Мы играем за свою страну, поэтому всегда с положительными эмоциями приезжаем на собрание, именно поэтому на поле, которое за его пределами, царит дружеская атмосфера. Все поддерживают друг друга. Это один из путей к успеху.

Конечно, хотел бы принять участие в игре, однако для этого нужно многое доказывать на тренировках, а тренер решит, кто именно будет играть с первых минут.

Скоро еще и Лунин присоединится к конкуренции за место в стартовом составе, но я исключительно поддерживаю это. Хочу только пожелать скорейшего восстановления Жоре Бущану, потому что тогда конкуренция будет еще больше. Это будет плюсом как для сборной, так и для всех. Я только могу сказать, что матчи за сборную Украины не бывают неважными, потому будем играть только на победу».

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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