Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Специалист – об одной из самых болезненных проблем украинского футбола
Бывший полузащитник «Днепра», киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о проблеме договорных матчей в отечественном футболе.
– Как считаете, договорные матчи в наш чемпионат перешли с Союза?
– Конечно – это наследие Союза. Все пошло оттуда. Все эти просчеты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать, нам тогда в «Днепре» все это было неинтересно. Мы были уверенны в себе. Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника. Зарабатывать премиальные.
Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
Наставник «Вереса» не контролировал эмоций после поражения «Днепру-1»