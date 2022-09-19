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  4. Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:29
551
5

Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»

Специалист – об одной из самых болезненных проблем украинского футбола

19 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 19 сентября 2022, 14:29
551
5
Сергей КОНОВАЛОВ: «Договорные матчи в нашем чемпионате – наследие СССР»
Sport.ua. Cергей Коновалов

Бывший полузащитник «Днепра», киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о проблеме договорных матчей в отечественном футболе.

– Как считаете, договорные матчи в наш чемпионат перешли с Союза?
– Конечно – это наследие Союза. Все пошло оттуда. Все эти просчеты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать, нам тогда в «Днепре» все это было неинтересно. Мы были уверенны в себе. Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника. Зарабатывать премиальные.

Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи.

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Сергей Коновалов договорные матчи
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Источник FanDay
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Комментарии 5
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1.11 Петров
Такі як Коновалов, що звинувачують всіх і вся і є гальмом зміни менталітету Українців. Чуть що, винний Совок. Коновалов - справжнє Б...О.
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+1
Andrey_1992
практично все погано, що є в Україні зараз перекочувало із совка, ненавиджу його і призираю тих, хто сумує за ним, ідіть нафіг!
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-3
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