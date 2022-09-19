Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Дэвид Уэйр – о новом тренере команды
Технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:
«Роберто продемонстрировал свои несомненные способности в своей работе в Италии и Украине, и то, чего он достиг в «Сассуоло», безусловно, выделяется.
За короткое время в «Шахтере» он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубке и возглавив турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.
Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности оказать его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы оказать свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона».
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