Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Англия
19 сентября 2022, 13:53 |
223
3

Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»

Дэвид Уэйр – о новом тренере команды

19 сентября 2022, 13:53 |
223
3
Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Роберто продемонстрировал свои несомненные способности в своей работе в Италии и Украине, и то, чего он достиг в «Сассуоло», безусловно, выделяется.

За короткое время в «Шахтере» он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубке и возглавив турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.

Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности оказать его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы оказать свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона».

По теме:
Бывший ассистент Шевченко войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Брайтоне
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ
Брайтон Роберто Де Дзерби Дэвид Вейр
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брайтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Футбол | 18 сентября 2022, 20:15 1
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала

Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола

ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
Баскетбол | 19 сентября 2022, 10:20 7
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в НБА

Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Баскетбол | 18.09.2022, 23:19
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Футбол | 18.09.2022, 19:04
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.09.2022, 02:20
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Особенно у нас в Украине...Ну в Шахтёре Де Дзерби это был фейл...Спасибо Мораесу,что решил голом чемпионат...А так... Жуть
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд переписал историю АПЛ
Холанд переписал историю АПЛ
17.09.2022, 15:45
Футбол
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 1
Футбол
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
18.09.2022, 16:43 12
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Дикая ошибка вратаря. Украина проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2022
Дикая ошибка вратаря. Украина проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2022
17.09.2022, 21:50 6
Другие виды
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
17.09.2022, 12:48 15
Теннис
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности