Интер не собирается увольнять Индзаги
Отставки тренера не будет
После вчерашнего поражения 1:3 от «Удинезе» в Италии заговорили о возможной отставке главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.
Однако ведущие итальянские СМИ в один голос утверждают, что увольнения тренера в «Интере» сейчас не будет. Отставка Индзаги возможна лишь во время перерыва на чемпионат мира, если к тому моменту тренер не выведет команду из кризиса.
На данный момент «Интер» идет седьмым в Серии А. На счету команды 12 очков после 7 туров. Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года.
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