Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер не собирается увольнять Индзаги
Италия
19 сентября 2022, 13:14 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:15
177
1

Интер не собирается увольнять Индзаги

Отставки тренера не будет

19 сентября 2022, 13:14 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:15
177
1
Интер не собирается увольнять Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

После вчерашнего поражения 1:3 от «Удинезе» в Италии заговорили о возможной отставке главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

Однако ведущие итальянские СМИ в один голос утверждают, что увольнения тренера в «Интере» сейчас не будет. Отставка Индзаги возможна лишь во время перерыва на чемпионат мира, если к тому моменту тренер не выведет команду из кризиса.

На данный момент «Интер» идет седьмым в Серии А. На счету команды 12 очков после 7 туров. Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года.

По теме:
Четыре топ-клуба Серии А проиграли в одном туре Серии А впервые с 1955 года
Пощечина в Удине. Интер проиграл Удинезе на последних минутах
Интер готовит новый контракт для лидера обороны
Интер Милан Симоне Индзаги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альварес деклассировал Головкина, Испания выиграла Евробаскет-2022
Футбол | 19 сентября 2022, 06:00 0
Альварес деклассировал Головкина, Испания выиграла Евробаскет-2022
Альварес деклассировал Головкина, Испания выиграла Евробаскет-2022

Главные новости за 18 сентября на Sport.ua

ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
Футбол | 18 сентября 2022, 17:27 1
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона

Вратарь действовал в лучших традициях футбольных симуляторов FIFA

Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Футбол | 19.09.2022, 08:56
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 19.09.2022, 02:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Бокс | 18.09.2022, 13:21
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VikyKrasotulechka90
Второго числа домашняя играю с Ромой.. Победа Автобуса.. и пока Инзаги..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
18.09.2022, 16:43 10
Футбол
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
17.09.2022, 16:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности