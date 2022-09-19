Интер не собирается увольнять Индзаги

После вчерашнего поражения 1:3 от «Удинезе» в Италии заговорили о возможной отставке главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

Однако ведущие итальянские СМИ в один голос утверждают, что увольнения тренера в «Интере» сейчас не будет. Отставка Индзаги возможна лишь во время перерыва на чемпионат мира, если к тому моменту тренер не выведет команду из кризиса.

На данный момент «Интер» идет седьмым в Серии А. На счету команды 12 очков после 7 туров. Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года.