Пощечина в Удине. Интер проиграл Удинезе на последних минутах
«Нерадзурри» потерпели безвольное поражение
В матче 7-го тура Серии А «Удинезе» - «Интер» стартовые нули продержались пять минут – счет открыл Барелла, который дал фору гостям из Милана. Впрочем, еще до перерыва автогол Шкриньяра перевес «Интера» нивелировал – 1:1.
Развязка в матче наступила на последних минутах. На 84-й минуте удинцы вышли вперед, а в компенсированное время они свою победу закрепили – 3:1.
В таблице Серии А «Удинезе» с 16 очками взлетел на 1 место, «Интер» идет 6-м, имея 12 баллов.
Чемпионат Италии. 7-й тур
«Удинезе» - «Интер» - 3:1
Голы: Барелла, 5 (0:1). Шкриньяр, 22 (1:1). Бийол, 84 (2:1). Арслан, 90+3 (3:1).
Удинезе – Интер – 3:1. 5 минута. Гол Бареллы
Удинезе – Интер – 3:1. 22 минута. Автогол Шкриньяра
Удинезе – Интер – 3:1. 84 минута. Гол Бийола
Удинезе – Интер – 3:1. 90+3 минута. Гол Арслана
События матча
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