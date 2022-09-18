Пощечина в Удине. Интер проиграл Удинезе на последних минутах

В матче 7-го тура Серии А «Удинезе» - «Интер» стартовые нули продержались пять минут – счет открыл Барелла, который дал фору гостям из Милана. Впрочем, еще до перерыва автогол Шкриньяра перевес «Интера» нивелировал – 1:1.

Развязка в матче наступила на последних минутах. На 84-й минуте удинцы вышли вперед, а в компенсированное время они свою победу закрепили – 3:1.

В таблице Серии А «Удинезе» с 16 очками взлетел на 1 место, «Интер» идет 6-м, имея 12 баллов.

Чемпионат Италии. 7-й тур

«Удинезе» - «Интер» - 3:1

Голы: Барелла, 5 (0:1). Шкриньяр, 22 (1:1). Бийол, 84 (2:1). Арслан, 90+3 (3:1).

Удинезе – Интер – 3:1. 5 минута. Гол Бареллы

Удинезе – Интер – 3:1. 22 минута. Автогол Шкриньяра

Удинезе – Интер – 3:1. 84 минута. Гол Бийола

Удинезе – Интер – 3:1. 90+3 минута. Гол Арслана