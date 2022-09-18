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Удинезе
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Италия
18 сентября 2022, 15:50 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:00
224
0

Пощечина в Удине. Интер проиграл Удинезе на последних минутах

«Нерадзурри» потерпели безвольное поражение

18 сентября 2022, 15:50 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:00
224
0
Пощечина в Удине. Интер проиграл Удинезе на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Серии А «Удинезе» - «Интер» стартовые нули продержались пять минут – счет открыл Барелла, который дал фору гостям из Милана. Впрочем, еще до перерыва автогол Шкриньяра перевес «Интера» нивелировал – 1:1.

Развязка в матче наступила на последних минутах. На 84-й минуте удинцы вышли вперед, а в компенсированное время они свою победу закрепили – 3:1.

В таблице Серии А «Удинезе» с 16 очками взлетел на 1 место, «Интер» идет 6-м, имея 12 баллов.

Чемпионат Италии. 7-й тур

«Удинезе» - «Интер» - 3:1

Голы: Барелла, 5 (0:1). Шкриньяр, 22 (1:1). Бийол, 84 (2:1). Арслан, 90+3 (3:1).

Удинезе – Интер – 3:1. 5 минута. Гол Бареллы

Удинезе – Интер – 3:1. 22 минута. Автогол Шкриньяра

Удинезе – Интер – 3:1. 84 минута. Гол Бийола

Удинезе – Интер – 3:1. 90+3 минута. Гол Арслана

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Толгай-Али Арслан (Удинезе).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Удинезе).
22’
ГОЛ ! Автогол забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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