Италия19 сентября 2022, 12:46 |
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Четыре топ-клуба Серии А проиграли в одном туре Серии А впервые с 1955 года
«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Рома» проиграли в один день
19 сентября 2022, 12:46 |
377
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Седьмой тур итальянской Серии А подарил ряд неожиданных результатов. Поражения потерпели «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Рома».
Четыре этих клуба проиграли в одном туре Серии А впервые с 13 февраля 1955 года.
Напомним, «Интер» проиграл «Удинезе» 1:3, «Ювентус» - «Монце» 0:1, «Рома» с аналогичным счетом уступила «Аталанте», а «Милан» дома проиграл «Наполи» 1:2.
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