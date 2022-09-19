Четыре топ-клуба Серии А проиграли в одном туре Серии А впервые с 1955 года

Седьмой тур итальянской Серии А подарил ряд неожиданных результатов. Поражения потерпели «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Рома».

Четыре этих клуба проиграли в одном туре Серии А впервые с 13 февраля 1955 года.

Напомним, «Интер» проиграл «Удинезе» 1:3, «Ювентус» - «Монце» 0:1, «Рома» с аналогичным счетом уступила «Аталанте», а «Милан» дома проиграл «Наполи» 1:2.