Диего СИМЕОНЕ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»
Наставник «Атлетико» – о поражении от «Реала»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 6-го тура Ла Лиги.
«Реал» – это команда, которая хорошо защищается и контратакует. Они воспользовались своим моментами в первом тайме, и в перерыве мы поговорили, чтобы постараться вернуться в игру.
Во втором тайме мы увеличили интенсивность, чтобы лучше сыграть на половине поля соперника. Возможно, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но мне нравятся такие команды, как «Реал», которые организованно защищаются и хорошо контратакуют», - сказал Симеоне.
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