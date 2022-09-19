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Испания
19 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:34
164
0

Диего СИМЕОНЕ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»

Наставник «Атлетико» – о поражении от «Реала»

19 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:34
164
0
Диего СИМЕОНЕ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 6-го тура Ла Лиги.

«Реал» – это команда, которая хорошо защищается и контратакует. Они воспользовались своим моментами в первом тайме, и в перерыве мы поговорили, чтобы постараться вернуться в игру.

Во втором тайме мы увеличили интенсивность, чтобы лучше сыграть на половине поля соперника. Возможно, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но мне нравятся такие команды, как «Реал», которые организованно защищаются и хорошо контратакуют», - сказал Симеоне.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал
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Источник Marca
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