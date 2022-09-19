Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 11:57 |
431
1
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
Украинскому футболисту очень не понравилось увиденное
19 сентября 2022, 11:57 |
431
1
Игрок «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля резко отреагировал на флаг рф, который он увидел в Берлине.
«Иду я по Берлину и вижу вот такую ***ню. Это что такое?», – возмутился Ефим в инстаграме.
Отметим, что это здание российского посольства.
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 сентября 2022, 13:21 1
Канело получил более чем в два раза больше оппонента
Футбол | 18 сентября 2022, 19:04 6
Настоящий джентльмен
Футбол | 19.09.2022, 00:23
Баскетбол | 19.09.2022, 10:20
Футбол | 18.09.2022, 17:08
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
і вправду, що за нахер???
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2022, 06:35
18.09.2022, 14:00 13
18.09.2022, 05:45
18.09.2022, 09:57 2
18.09.2022, 16:43 10
18.09.2022, 07:36 28
18.09.2022, 20:15 1
17.09.2022, 20:11 1