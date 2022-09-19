ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг

Игрок «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля резко отреагировал на флаг рф, который он увидел в Берлине.

«Иду я по Берлину и вижу вот такую ***ню. Это что такое?», – возмутился Ефим в инстаграме.

Отметим, что это здание российского посольства.

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