ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1

Недавно «Днепр-1» праздновал первую в истории еврокубковую победу, обыграв кипрский «Аполлон» со счетом 3:1.

Немалую роль в этом успехе отыграл капитан днепрян Александр Сваток, который отыграл весь поединок на своей позиции центрального защитника.

Сваток наверняка пытался покинуть Кипр как можно быстрее, чтобы добраться домой, где его всегда с нетерпением ждет его сногсшибательная жена Дарья.

Девушка очень популярна в социальных сетях. В Instagram Дарья регулярно делится своими горячими фото с огромной армией поклонников её красоты.