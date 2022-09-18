ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
Александру Сватку есть ради кого спешить домой после матчей
Недавно «Днепр-1» праздновал первую в истории еврокубковую победу, обыграв кипрский «Аполлон» со счетом 3:1.
Немалую роль в этом успехе отыграл капитан днепрян Александр Сваток, который отыграл весь поединок на своей позиции центрального защитника.
Сваток наверняка пытался покинуть Кипр как можно быстрее, чтобы добраться домой, где его всегда с нетерпением ждет его сногсшибательная жена Дарья.
Девушка очень популярна в социальных сетях. В Instagram Дарья регулярно делится своими горячими фото с огромной армией поклонников её красоты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Ньоне хотят перемен
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы