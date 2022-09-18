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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
Украина. Премьер лига
18 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 14:07
2086
6

ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1

Александру Сватку есть ради кого спешить домой после матчей

18 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 14:07
2086
6
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
Instagram. Дарья Сваток

Недавно «Днепр-1» праздновал первую в истории еврокубковую победу, обыграв кипрский «Аполлон» со счетом 3:1.

Немалую роль в этом успехе отыграл капитан днепрян Александр Сваток, который отыграл весь поединок на своей позиции центрального защитника.

Сваток наверняка пытался покинуть Кипр как можно быстрее, чтобы добраться домой, где его всегда с нетерпением ждет его сногсшибательная жена Дарья.

Девушка очень популярна в социальных сетях. В Instagram Дарья регулярно делится своими горячими фото с огромной армией поклонников её красоты.

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Источник Sport.ua
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Андрій Мартинюк
Редактору, який в кожній статті з цицьками пише прикметний "карколомний", слід погуглити його значення
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+4
Весняна Сова
Почему нет новостей про Дашу Савину? Я возмущен до предела!
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+1
Борис Глебов
Ксерокс инстасамки
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+1
Умник
Все. Мы входим снова в обычный ритм спорт.юа.
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0
marko2020
Судячи з дописів під фото, то там різновид ТП звичайної 
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0
NachoBarbero
Если губки наколотые, то и сиськи могут быть не её.
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0
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