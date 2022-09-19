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Италия
19 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:56
61
0

КРИВЦОВ: «Очень соскучился по такому большому коммьюнити из украинцев»

Защитник «Шахтера» – об отказе большинства легионеров возвращаться в Украину

19 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:56
61
0
КРИВЦОВ: «Очень соскучился по такому большому коммьюнити из украинцев»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал решение некоторых партнеров по команде не возвращаться в Украину играть.

«Я очень соскучился по такому большому коммьюнити из украинцев. Бразильцы и вообще легионеры тоже провели некоторое время в Киеве, слушали, что происходит, смотрели новости. Я понимаю, почему они уехали. Все боятся за свою жизнь, за жизнь близких и родных. Это их выбор.

Лассина Траоре приехал – он решил так. Остальные не вернулись. Нельзя говорить, что они побоялись и не приехали. Это выбор каждого человека, и я уважаю их решения.

Я тоже в первые дни войны боялся за свою семью и своих детей. Я решил вывезти их за границу, чтобы мои дети даже не слышали этих взрывов и чтобы они жили нормальной жизнью. Если есть такая возможность, я считаю, что дети не должны в этом вариться и жить в этом», - сказал Кривцов.

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Источник Трибуна
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