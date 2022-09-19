Италия19 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:44
133
0
Монца – Ювентус – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
19 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:44
133
0
В матче 7-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде проиграл «Монце» со счетом 0:1.
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гиткьяер (Монца).
42’
Анхель Ди Мария (Ювентус) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2022, 16:43 10
За «канониров» сыграл тинейджер, ставший рекордсменом
Футбол | 18 сентября 2022, 20:15 1
Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола
Футбол | 18.09.2022, 17:08
Футбол | 19.09.2022, 02:20
Футбол | 19.09.2022, 11:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.09.2022, 21:50 6
18.09.2022, 04:00 22
19.09.2022, 02:00 21
19.09.2022, 05:20 15
17.09.2022, 16:32 2
18.09.2022, 09:57 2
18.09.2022, 06:35
18.09.2022, 07:36 28