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Чемпионат Италии
Монца
18.09.2022, FT 1 : 0
Ювентус
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Италия
19 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:44
133
0

Монца – Ювентус – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

19 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:44
133
0
Монца – Ювентус – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде проиграл «Монце» со счетом 0:1.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гиткьяер (Монца).
42’
Анхель Ди Мария (Ювентус) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Монца Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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