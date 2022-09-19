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  4. ФОТО. Марта КОСТЮК: «Специалисты по парному разряду №1»
WTA
19 сентября 2022, 08:08 |
707
0

ФОТО. Марта КОСТЮК: «Специалисты по парному разряду №1»

Украинка очень рада выигрышу титула в Словении

19 сентября 2022, 08:08 |
707
0
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Специалисты по парному разряду №1»
WTA. Тереза Мартинцова и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на победу в парном финале турнира WTA 250 в Портороже.

«Специалисты по парному разряду №1», – подписала украинка фото, на котором также изображена ее партнерша чешка Тереза Мартинцова.

Отметим, что благодаря этой победе Марта поднялась на 39 место в парном рейтингу WTA, обновив личное достижение.

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WTA Порторож Марта Костюк Тереза Мартинцова lifestyle
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