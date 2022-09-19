ФОТО. Марта КОСТЮК: «Специалисты по парному разряду №1»

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на победу в парном финале турнира WTA 250 в Портороже.

«Специалисты по парному разряду №1», – подписала украинка фото, на котором также изображена ее партнерша чешка Тереза Мартинцова.

Отметим, что благодаря этой победе Марта поднялась на 39 место в парном рейтингу WTA, обновив личное достижение.