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Чемпионат Украины
Рубикон
19.09.2022 16:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 сентября 2022, 05:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 05:03
15
0

Рубикон – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 19 сентября в 14:00

19 сентября 2022, 05:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 05:03
15
0
Рубикон – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 19 сентября, состоится матч 3-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Рубикон» и «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Источник Sport.ua
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