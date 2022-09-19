Украина. Вторая лига19 сентября 2022, 05:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 05:03
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Рубикон – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 19 сентября в 14:00
19 сентября 2022, 05:01 | Обновлено 19 сентября 2022, 05:03
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В понедельник, 19 сентября, состоится матч 3-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Рубикон» и «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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