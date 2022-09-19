Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 04:23 |
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Днепр-1 просматривает бразильского защитника
Габриэль Гомес пробует зарекомендовать себя в тренировочном процессе
19 сентября 2022, 04:23 |
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На просмотре в «Днепре-1» находится 23-летний бразилец Габриэль Гомес.
Центральный защитник имеет опыт лишь в бразильских низших лигах и турнирах.
Сейчас футболист пробует зарекомендовать себя в тренировочном процессе.
Напомним, на прошлой неделе «Днепр-1» одержал первую в истории еврокубковую победу.
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