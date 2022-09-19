Днепр-1 просматривает бразильского защитника

На просмотре в «Днепре-1» находится 23-летний бразилец Габриэль Гомес.

Центральный защитник имеет опыт лишь в бразильских низших лигах и турнирах.

Сейчас футболист пробует зарекомендовать себя в тренировочном процессе.

Напомним, на прошлой неделе «Днепр-1» одержал первую в истории еврокубковую победу.