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Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 04:23 |
139
0

Днепр-1 просматривает бразильского защитника

Габриэль Гомес пробует зарекомендовать себя в тренировочном процессе

19 сентября 2022, 04:23 |
139
0
Днепр-1 просматривает бразильского защитника
СК Днепр-1

На просмотре в «Днепре-1» находится 23-летний бразилец Габриэль Гомес.

Центральный защитник имеет опыт лишь в бразильских низших лигах и турнирах.

Сейчас футболист пробует зарекомендовать себя в тренировочном процессе.

Напомним, на прошлой неделе «Днепр-1» одержал первую в истории еврокубковую победу.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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