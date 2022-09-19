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Лига наций
19 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 19 сентября 2022, 00:35
150
1

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго

К сине-желтой команде в Шотландии присоединятся семь легионеров

19 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 19 сентября 2022, 00:35
150
1
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго
УАФ

18 сентября вечерней тренировкой на стадионе «Гутник» сборная Украины завершила варшавский период подготовки к матчам Лиги наций УЕФА.

После пробежки и разминки игроки отработали в квадратах. Сразу за этим перед сборниками была поставлена ​​задача на владение мячом. Основная часть тренировки была посвящена отработке тактических задач в игровых сериях.

Футболисты постепенно набирают необходимые игровые и тактические кондиции. Нельзя не отметить атмосферу подъема и взаимоподдержки, царящую на всех занятиях: ребята ободряют друг друга, одобрительно отзываясь об удачных действиях партнеров на поле.

В занятии приняли участие те же 18 игроков, что и в предыдущий день. 19 сентября в 11:00 17 из них вместе с тренерским штабом и медицинско-административным персоналом вылетят чартерным рейсом из Варшавы в Глазго. В столице Польши останется Евгений Волынец, у которого нет британской визы (Евгений был вызван дополнительно после травмы Георгия Бущана). Дебютант сборной присоединится к команде уже в Ереване перед игрой с Арменией.

В Глазго сине-желтые поселятся в хорошо знакомой им гостинице Crowne Plaza (здесь украинцы останавливались и год назад перед 1/8 финала Евро-2020, и в начале июня этого года перед полуфиналом плей-офф отбора чемпионата мира-2022). До и сразу после обеда в сборную присоединятся семь легионеров: Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко. Вечером команда проведет совместную тренировку на поле стадиона клуба Partick Thistle.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Варшаве. Подготовка к перелету в Глазго

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Що цікаво в УАФ є гроші на дорогі готелі для нашої збірної навіть в умовах війни. 
Але дивно було би очікувати щось інше від олігархічного футболу імені павелок-сурксів-ахметових та подібних "аристократів" з 90-х.
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