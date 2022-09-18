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Англия
18 сентября 2022, 23:12 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:20
522
1

Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом

Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4

18 сентября 2022, 23:12 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:20
522
1
Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Виталий Миколенко получил третью высшую оценку за матч АПЛ, состоявшийся 18 сентября.

В 8-м туре АПЛ «Эвертон» дома одолел «Вест Хэм» (1:0). Это первая победа «ирисок» в текущем чемпионате.

Украинец Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4. Выше него оценки получили только два футболиста: вратарь Асмир Бегович (7.8) и хавбек Алекс Ивоби (7.5)

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Вест Хэм – 1:0

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм WhoScored Асмир Бегович Алекс Ивоби
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Источник Sport.ua
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Octopus
И высокий балл, и девочку согрел, и аплодисменты за подкат получил
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