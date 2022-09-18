Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом
Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4
Украинский защитник Виталий Миколенко получил третью высшую оценку за матч АПЛ, состоявшийся 18 сентября.
В 8-м туре АПЛ «Эвертон» дома одолел «Вест Хэм» (1:0). Это первая победа «ирисок» в текущем чемпионате.
Украинец Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.
Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4. Выше него оценки получили только два футболиста: вратарь Асмир Бегович (7.8) и хавбек Алекс Ивоби (7.5)
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Вест Хэм – 1:0
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Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы