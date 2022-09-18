Миколенко получил третью высшую оценку за матч Эвертона с Вест Хэмом

Украинский защитник Виталий Миколенко получил третью высшую оценку за матч АПЛ, состоявшийся 18 сентября.

В 8-м туре АПЛ «Эвертон» дома одолел «Вест Хэм» (1:0). Это первая победа «ирисок» в текущем чемпионате.

Украинец Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Веб-портал WhoScored поставил украинцу за игру АПЛ оценку 7.4. Выше него оценки получили только два футболиста: вратарь Асмир Бегович (7.8) и хавбек Алекс Ивоби (7.5)

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Вест Хэм – 1:0