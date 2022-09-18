Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийский Кортрейк

Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийскую команду «Кортрейк».

Хавбек вышел в основе команды на игру 9-го тура чемпионата Бельгии с «Андерлехтом».

После первого тайма команда украинца уступает со счетом 0:1.

Полторы недели назад Алексей Сыч перешел в бельгийский клуб «Кортрейк» на правах аренды из львовского «Руха» с правом выкупа. Его контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

𝗪𝗔𝗥𝗠 𝗨𝗣



Debuut in het Lotto Park.

Succes, Oleksii! 🔴⚪️#ANDKVK pic.twitter.com/reX8BQ3FTR — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 18, 2022