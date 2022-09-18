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Бельгия
18 сентября 2022, 22:55 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:04
383
0

Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийский Кортрейк

Хавбек вышел в основе команды на игру чемпионата Бельгии с «Андерлехтом»

18 сентября 2022, 22:55 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:04
383
0
Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийский Кортрейк
ФК Кортрейк. Алексей Сыч

Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийскую команду «Кортрейк».

Хавбек вышел в основе команды на игру 9-го тура чемпионата Бельгии с «Андерлехтом».

После первого тайма команда украинца уступает со счетом 0:1.

Полторы недели назад Алексей Сыч перешел в бельгийский клуб «Кортрейк» на правах аренды из львовского «Руха» с правом выкупа. Его контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Алексей Сыч Кортрейк чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт дебют
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Источник ФК Кортрейк
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