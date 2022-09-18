Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийский Кортрейк
Хавбек вышел в основе команды на игру чемпионата Бельгии с «Андерлехтом»
Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийскую команду «Кортрейк».
Хавбек вышел в основе команды на игру 9-го тура чемпионата Бельгии с «Андерлехтом».
После первого тайма команда украинца уступает со счетом 0:1.
Полторы недели назад Алексей Сыч перешел в бельгийский клуб «Кортрейк» на правах аренды из львовского «Руха» с правом выкупа. Его контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.
𝗪𝗔𝗥𝗠 𝗨𝗣— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 18, 2022
Debuut in het Lotto Park.
Succes, Oleksii! 🔴⚪️#ANDKVK pic.twitter.com/reX8BQ3FTR
𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 18, 2022
Deze 11 Kerels komen aan de aftrap straks! 👊
Oleksii Sych maakt zijn debuut. 🇺🇦
KOMAAN VEEKAA!!! 🔥🔴⚪️#ANDKVK pic.twitter.com/VUyK7onzkr
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