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  4. Марта КОСТЮК: «Это мой первый титул, он для Украины»
WTA
18 сентября 2022, 19:59 |
1544
1

Марта КОСТЮК: «Это мой первый титул, он для Украины»

Украинская теннисистка - о победе в Словении

18 сентября 2022, 19:59 |
1544
1
Марта КОСТЮК: «Это мой первый титул, он для Украины»
WTA. Тереза Мартинцова и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в финале парного турнира WTA 250 в Портороже.

«В первую очередь хочу поблагодарить свою напарницу. В прошлый раз, когда мы играли, я травмировала ногу (на Уимблдоне в этом году - прим.). Это было на удачу. Также хочу поздравить наших соперниц, вы провели отличный турнир и показали хороший теннис, впереди еще много титулов. Хочу поблагодарить свою маму, своего папу, который уехал сегодня, за поддержку, за то, что вы всегда рядом. Спасибо Яну (парню Мартинцовой), который уже тоже ушел с трибуны. Девочки и мальчики, которые подают мячи, спасибо, вы тяжело работаете, но поверьте мне, это вам поможет в будущем. Спасибо судьям, физиотерапевтам, которые помогали, всем, кто сделал это турнир возможным.

На данный момент это мой первый титул, он для Украины. Спасибо. Слава Украине», – сказала Костюк.

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Источник Большой теннис Украины
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sirjoga
Така молода і вже титул, ох і талановита. 
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