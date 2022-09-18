ТЕТЕ: «Хочу остаться в Лионе и посвятить себя этой команде»

Вингер «Шахтера» Тете, который воспользовался механизмом ФИФА и переехал на правах аренды во французский «Лион», заявил о своем желании получить полноценный контракт в стане «ткачей».

«Конечно, я хочу, я хочу получить полноценный контракт. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: я хочу остаться здесь. Все люди вокруг меня должны работать, чтобы найти соглашение, чтобы я мог определенно посвятить себя «Лиону», - заявил Тете.

Аренда Тете в «Лионе» рассчитана до конца июня 2023 года. Контракт бразильца с «горняками» истекает 31 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что французский клуб предлагал «Шахтеру» 3 миллиона евро за выкуп контракта Тете.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 на счету Тете 7 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.