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  4. ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Англия
18 сентября 2022, 19:04 |
5157
5

ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла

Настоящий джентльмен

18 сентября 2022, 19:04 |
5157
5
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

В матче восьмого тура АПЛ «Эвертон» минимально одолел «Вест Хэм», одержав первую победу в новом сезоне.

Перед началом встречи украинец Виталий Миколенко порадовал болельщиков милым поступком. Он снял свою олимпийку и накрыл ею девочку, которая замерзла.

Отметим, что Виталий сыграл во всех матчах своей команды в чемпионате, выходя с первых минут.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм
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Источник Sport.ua
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roman75zpr
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+14
bonv
Наш мужик! Респект і з перемогою!
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+11
Yanker8888888888
Красень!!!
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+8
Andrey_1992
українці молодці, добрі і чуйні люди, чого не скажеш про "мишебратьев"
Ответить
+8
AЛВ
Віталію Миколенку - РЕСПЕКТ.!!!
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+5
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