Англия18 сентября 2022, 19:04 |
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ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Настоящий джентльмен
18 сентября 2022, 19:04 |
5157
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В матче восьмого тура АПЛ «Эвертон» минимально одолел «Вест Хэм», одержав первую победу в новом сезоне.
Перед началом встречи украинец Виталий Миколенко порадовал болельщиков милым поступком. Он снял свою олимпийку и накрыл ею девочку, которая замерзла.
Отметим, что Виталий сыграл во всех матчах своей команды в чемпионате, выходя с первых минут.
Mykolenko 💙 pic.twitter.com/7pYUcIxC5D— RJ (@tulni) September 18, 2022
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Комментарии 5
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Наш мужик! Респект і з перемогою!
Красень!!!
українці молодці, добрі і чуйні люди, чого не скажеш про "мишебратьев"
Віталію Миколенку - РЕСПЕКТ.!!!
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