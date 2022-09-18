ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла

В матче восьмого тура АПЛ «Эвертон» минимально одолел «Вест Хэм», одержав первую победу в новом сезоне.

Перед началом встречи украинец Виталий Миколенко порадовал болельщиков милым поступком. Он снял свою олимпийку и накрыл ею девочку, которая замерзла.

Отметим, что Виталий сыграл во всех матчах своей команды в чемпионате, выходя с первых минут.